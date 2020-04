Michelle Renaud revela que productor la presionó a operarse los senos. La actriz hace unos meses se quitó los implantes por las molestias que le ocasionaron.

Según la actriz dijo que el haber tenido implantes en los senos, le provocó tener acné en su rostro, por lo que mejor optó por retirárselos y aceptar su cuerpo tal cual.

Uno de los jóvenes rostros en Televisa es de la actriz Michelle Renaud, que comenzó su carrera artística desde muy niña, ella participó como modelo en el video de la canción “40 y 20” del fallecido José José, cuando era muy pequeña.

Desde ahí ha ido formando su carrera, hasta llegar a protagonizar varias telenovelas, las más recientes “Hijas de la luna” y “La reina soy yo”.

Además de demostrar que tiene talento para la actuación, Michelle reveló que el camino para llegar no ha sido nada fácil, debido a que muchos productores exigen que sus actrices tengan cuerpos de 10, sean muy delgadas, rostros perfectos por mencionar algunos cánones de belleza.

Sin embargo la actriz de 31 años de edad dijo en el programa D Generaciones (Unicable) el cual conduce junto a Arath de la Torre, dijo que algunos productores le habían pedido que se opere ciertas partes del cuerpo, para obtener algún personaje, entre ellos el que sería su primer protagónico:

“A mí recién operada [de los senos] iba a quedar en mi primer protagónico y me hablaron para decirme que querían que me operara las bubbies y las nalgas y yo ‘pero si ya me las operé’”, comentó.

Otra de las peticiones que los productores le han hecho a Michelle es que se veía muy “cachetona” para hacer cierto personaje:

“También llegó un productor un día conmigo y me dijo ‘tú eres vegana, ¿no?’ Y yo ‘sí’, ‘pero ¿qué comes puras papas o qué? Estás bien cachetona, así no me funciona el personaje’. Me quedé así y le dije ‘mira pues si no quieres una cachetona no me estés haciendo perder el tiempo con castings’ ¿Y qué creen? Me dio el papel a mí”, informó la actriz sin dar nombres de los productores.