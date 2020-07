Michelle Renaud realiza polémica dieta del ayuno. Debido a que subió de peso, por lo que ha desatado todo tipo de comentarios.

La actriz dijo que dentro de su esbeltez que siempre la ha caracterizado, en esta cuarentena ha subido de peso y eso que ella lleva una dieta vegana.

Otra de las actrices que se ha visto afectada por el confinamiento que ha ocasionado la pandemia del coronavirus es Michell Renaud, debido a que subió unos kilitos, por lo que ya se encuentra haciendo la dieta del ayuno intermitente.

Con la cual ha desatado todo tipo de comentarios, ella es una de las actrices más delgadas dentro del medio del espectáculo.

Según Michelle explicó en el programa “D Generaciones” que su pareja Danilo Carrera le dijo que había ganado unos kilos de más, por lo que decidió poner manos a la obra para poder bajarlos y estar en su peso ideal:

“A mí me han funcionado los ayunos intermitentes. En 16 horas no comes, entonces ceno rico y ahorita no he desayunado ni nada y no tengo nada de hambre. Mi cuerpo se pone a desechar todo lo que no necesita”, comentó.