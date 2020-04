Michelle Renaud pone a su hijo de tres años a lavar trastes. Además el pequeño hace labores de jardinería durante la cuarentena.

La actriz de 31 años de edad ha sido duramente criticada por la forma en como ha educado a su hijo Marcelo y por la apariencia que tiene el menor.

Tras el brote de coronavirus que hay en México la Secretaría de Salud a nivel federal ha seguido las recomendaciones sanitarias que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual es mantenerse en cuarentena dentro de sus hogares.

De esta forma evitar contagiarse y que se propague más el virus, ante la recomendación Michelle Renaud la ha seguido al pie de la letra así que se encuentra haciendo cuarentena junto a su pareja Danilo Carrero y su hijo Marcelo.

En su cuenta de Instagram que es el medio por donde tiene comunicación con el mundo exterior, la actriz se ha dedicado a compartir videos y fotos de cómo está viviendo la cuarentena su familia:

“Hola gente del programa Hoy, nosotros estamos haciendo nuestra cuarentena juntos, no hemos salido de casa”, dijo mientras Danilo juega con Marcelo.

Según la actriz dijo que su novio se encuentra escribiendo un libro, hacen ejercicio y cocinan juntos:

Pero algo que dejó sorprendidos a sus seguidores fue cuando en las imágenes se observa a Marcelo lavar los trastes muy contento:

“Quédense en casa, es muy importante que no arriesguemos a nadie, no sabemos si somos portadores del COVID-19, por lo tanto no arriesguemos a las personas, quedémonos en casa, cuidémonos a nosotros mismos y disfrutemos de este tiempo, puede ser muy tedioso esa cuarentena, pero si cambiamos el chip puede ser muy divertido”, informó Michelle. Mientras que Danilo concluyó “aprovechen el tiempo y hacer cosas productivas”.