Michael Jackson tenía miedo de ser asesinado (audio). A más de 10 años de la muerte del rey del pop, se sigue hablando sobre su muerte. Y es que muchos aún creen una de dos teorías: Que sigue vivo o que su muerte fue en realidad un asesinato. Hoy te contamos sobre la segunda y es que, un supuesto audio del cantante revelaría varias cosas.

Luego de que el pasado fin de semana el grupo de hacktivists conocido como “Anonymous” comenzara a revelar información sobre el gobierno estadounidense y los casos de pederastia en los que se involucran a varias personalidades importante, ha comenzado a circular un supuesto audio del cantante en donde hizo una llamada muy comprometedora.

En el clip que se puede encontrar en las redes sociales se escucha a Michal decir que está asustado de lo que le podrían hacer. Hay que recordar que Jackson estuvo involucrado en varios escándalos de abuso sexual a menores durante gran parte de su carrera.

El clip dice ser del 24 de junio de 2009, un día antes de su muerte. El cantante habría hecho una llamada a su abogado, Dieter Wiesner, para confesarle su miedo. Un día después estaría muerto.

“No es el gobierno, son más grandes que el gobierno. No sé Dieter. No me importa, pueden llevarme. Ya ni siquiera me importa mi propia vida, solo quiero que mis hijos estén a salvo”, se escucha en el video.

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”, se escucha decir a Jackson. “Podrían dispararme, podrían acuchillarme, podrían hacer parecer que tuve una sobredosis de drogas”, continúa.

