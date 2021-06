Michael Jackson: se cumplen 12 años de la muerte del rey del pop

Hoy 25 de junio, se cumplen 12 años del fallecimiento del cantante Michael Jackson quien fue encontrado inconsciente en su mansión.

El 25 de junio del año 2009, pidieron una ambulancia en la ciudad de Los Ángeles, tomando rumbo a una mansión en el barrio de Bel-Air, donde ahí encontrarían a Michael Jackson inconsciente, horas más tarde sería declarado muerto.

La muerte del ídolo del pop causó un gran impacto a nivel mundial, ya que, recientemente reaparecería de manera pública para anunciar la gira This Is It, con la cuál daría por terminada su carrera musical.

En su momento hubo mucho misterio acerca de la muerte de Michael Jackson, ya que, a pesar de que se conocía sobre sus problemas físicos, la gente que interactuaba con él mencionaba que parecía estar sano.

Fue culpado de la muerte Michael Jackson al médico personal de este, Conrad Murray, siendo llevado a juicio para esclarecer los hechos. Este mencionó que le proporciono una inyección de propofol para que pudiera dormir, pero este medicamento necesita equipo de monitoreo el cual no contaban.

El 28 de agosto del 2009, Murray fue condenado a dos años de prisión por el homicidio por negligencia del cantante. Ya que se encontró en el cuerpo de Jackson, propofol y dos medicamentos anti-ansiedad.

Tras el fallecimiento de Michael, salió a la luz un documental el cual mostraba como éste estaba preparando su show de la gira This Is It, el cuál llevo el nombre de la misma gira.

Se llegaron a publicar dos discos póstumos del cantante los cuales llevaba trabajando en ellos durante mucho tiempo. El primer disco siendo Michael el cual salió en el año 2010, siendo una de las canciones más recordadas de este Hollywood Tonight.

Su segundo disco póstumo llevó el nombre de Xcape lanzado en el año 2014. Una de las canciones más sonadas del álbum fue Slave to the rhythm, donde inclusive hicieron un holograma del cantante para los Billboard 2014.

Inclusive años después de su fallecimiento, sigue habiendo ciertos misterios de la vida del rey del pop. Recientemente HBO lanzo un documental llamado Leaving Neverland el cual habla de las acusaciones hacia el cantante sobre el abuso sexual de menores.

Muchos prefieren ignorar los temas oscuros de la vida del cantante, ya que nunca hubo pruebas contundentes. Y prefieren recordarlo por su gran voz, sus shows en vivo, y sus grandes éxitos.

