Mía Rubín utilizó tres vestidos de 15 años. Ella cumplió años el 21 de abril de 2020, así la festejó su famosa mamá, Andrea Legarreta.

Aunque la fiesta no fue un glamouroso salón debido a la pandemia del coronavirus, por lo que la celebración se realizó en casa de la familia Rubín Legarreta.

Quienes estuvieron de manteles largos fueron el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debido a que celebraron los 15 años de su primogénita Mía.

El festejó se llevó acabo de una manera muy diferente a la que hubiera imaginado Mía, debido a que ella había revelado que quería un viaje como regalo de cumpleaños junto a su familia.

Lo único que hasta el momento pudo cumplir la ahora señorita fue el estar rodeada de sus famosos papás y hermana.

Asimismo ellos le prepararon una cena íntima, lo que si no podía faltar es el tradicional vals, el cual bailó junto a su papá Erik Rubín, la canción que bailaron padre e hija fue al ritmo de Joe Cocker y su clásico “You Are so Beautiful”, también tuvo dos ricos pasteles así como tres vestidos de quinceañera.

El primero que utilizó Mía y con el cual se tomó las fotos oficiales de quinceañera fue uno que se elaboró en la boutique de Galilea Montijo, el cual es en color rosa, por la noche utilizó uno en color negro de lentejuelas con el que estuvo festejando su cumpleaños.

Sin embargo en el programa Hoy donde trabaja su famosa mamá, ahí Marisol González y Jorge “El Burro” Van Rankin le diseñaron otros dos vestidos como parte de una sección que tiene la emisión matutina de Televisa.

La quinceañera modelo los dos vestidos, en cuanto se probó el vestido de Marisol esto fue lo que dijo:

“Es definitivamente algo que yo usaría”, comentó.

En cuanto se probó el que le hizo “El Burro”, el cual tenía los colores del Club América (equipo de futbol al que le va el conductor), así opinó Mía Rubín:

“Es el mejor de todos, es el ganador”, confesó.

