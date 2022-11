‘Mi Suegra Me Odia’, Itatí Cantoral será villana de nuevo

Este martes 15 de noviembre es el lanzamiento del tráiler oficial del filme Mi suegra me odia del director Andrés Feddersen, esta película es producida por LAF Producciones y expondrá las dificultades de lidiar con una suegra de hábitos inusuales y volátil temperamento. Protagonizada por Itatí Cantoral, Loretto Bernal , Jerry Velázquez y Alexis de Anda esta comedia llegará a salas nacionales bajo el sello de Cinépolis Distribución el próximo 22 de diciembre.



Clara es una mujer que ha sido rechazada toda su vida por ser extremadamente ordenada y limpia. Cuando el amor de su vida la invita a conocer a su suegra, Regina, Clara hará lo imposible por ganarse su aprobación sin saber que Regina es extremadamente opuesta a ella: es acumuladora compulsiva, nudista y vegetariana extrema. Si Clara no logra conquistar a su exigente suegra en un fin de semana, perderá al único hombre que la quiere tal y cómo es.



Dirigida por el también guionista y productor Andrés Feddersen, Mi suegra me odia es la segunda producción cinematográfica de LAF Producciones, un título que al igual que su primer proyecto, Mujeres arriba (2020), explora problemáticas de las relaciones románticas contemporáneas con su característico toque de humor y demuestra la universalidad de lo complejo que pueden llegar a ser a las relaciones entre yernos o nueras con sus suegros.

Está película de poco más de 90 minutos es protagonizada y guionada por la comediante y creadora de contenido Loretto Bernal, quien es acompañada actoralmente por la reconocida actriz mexicana Itatí Cantoral, que rinde homenaje a sus afamados personajes villanos ahora como una acumuladora e intolerante suegra. A la par, la película cuenta con las actuaciones del primer actor chileno Willy Semler (El desquite, 1999) y los actores mexicanos Jerry Velázquez (Backdoor, 2019-2022) y la standupera Alexis De Anda (Mea Culpa, 2017).



Descubre qué hay detrás de esta ocurrente historia en la que el único obstáculo para el amor será la aceptación de la excéntrica suegra. Discusiones, divertidos enredos y amor de familia, todo llegará a cines de toda la República Mexicana con el estreno de Mi suegra me odia el próximo 22 de diciembre bajo el sello de Cinépolis Distribución.