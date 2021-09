No cabe duda que la madre naturaleza no distingue entre razas ni clases sociales, pues la mañana de este jueves la cantante Thalía alarmó a sus seguidores al compartirles que su mansión en Nueva York estaba inundada tras el paso del huracán “Ida”. ¿Cómo se encuentran ella y su familia? Sigue leyendo para enterarte.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Equivocada” fue compartiendo en tiempo real mientras su casa, ubicada en la ciudad que nunca duerme, se iba inundando por las lluvias torrenciales.

“¡Oh my god, guys! Mi casa se inundó, se está inundando” dijo Thalía mientras mostraba el alfombrado de su casa que acumulaba cada vez más agua. “Mi casa, my home, ¿what?”, añadió.

A pesar de los intentos de Thalía por evitar el ingreso del agua a su mansión valuada en 8 millones de dólares todo fue imposible, pues alcanzó varios de sus muebles y equipo.

En pijama y pantuflas, la también actriz realizó un recorrido por su propiedad para verificar qué lugares se habían visto afectados por las lluvias; todo esto mientras narraba lo que veía a su paso.

“Neta, no. Saben ese sonido de no, no, no”, dijo la actriz refiriéndose a la canción usada para memes de tragedia. “Les juro que me da risa de la fuking anguistia, guys”, agregó.

Visiblemente preocupada por el flujo de agua que alcanzó los 3 centímetros de altura, Thalía se apresuró a revisar la habitación en la que graba contenido para redes sociales. Allí se dio cuenta que el costoso equipo de grabación y cables en el suelo estaban rebasados por el líquido.

“Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando”, dijo la famosa luego de trasladarse a su recámara. “Abrazar el problema y no pelearlo, Dios sabe para qué”, concluyó.

