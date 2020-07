Mhoni Vidente tuvo coronavirus. La astróloga confesó que en marzo pasado tuvo covid-19, la terrible enfermedad que ha cobrado la vida de miles y hasta el momento parece no parar. La vidente contó a sus seguidores qué sintió y cómo logró superarlo.

A través de su canal en Youtube Mhoni contó a sus seguidores que experimentó el virus en carne propia. “Siento que a mí me dio el virus el 14 de marzo”, dice en su video, “me dio poco, me dio un dolor de cabeza muy fuerte y de piernas, tanto que no me podía parar”, aseguró la astróloga.

La vidente confesó que a ella le dio una afección leve por lo que no quiso poner en peligro a los demás y se aisló usando paracetamol y agua con limón caliente.

Mhoni Vidente revela lo que pasó

La vidente aseguró que el virus es real y lamentó que muchos siguieran sin creer, además advirtió que las personas no deben confiarse pues esto está cobrando la vida de muchas personas.

“El 14 de marzo, hace mucho y que me dio muy poco, que me dio un dolor de cabeza muy fuerte y de piernas y que no me podía parar” aseguró.

Mhoni dijo que ella sintió una mejoría, pero que las personas más vulnerables deberán tomar medidas de protección para no propagarlo. Ella dijo que siempre ha mantenido una vida saludable. Te dejamos el video que compartió hace unos días.

Así Mhoni Vidente tuvo coronavirus y lo revela a su audiencia.

