Mhoni Vidente revela que trabaja para Trump ¿Y para AMLO?. La astróloga es sumamente popular en la pantalla chica y gracias a su fama se ha podido mover dentro de las más altas esferas. Así lo dio a conocer durante un ritual que Mhoni Vidente dio en su canal de Youtube. Te dejamos las declaraciones.

Se trataba de un ritual para encontrar trabajo, en un momento Mhoni indicó que se debe de escribir los nombres de las personas para las cuales se trabaja a lo que ella bromeó un poco:

“Ponemos con quien trabajamos: Emilio Azcárraga, Televisa ¡Ay no, no se crean”, bromeó. “Ricardo Salinas Pliego ¡Ay no tampoco!”, dijo con humor.