Mhoni Vidente recordó cuando le cayó un rayo y se le apareció la virgen. La astróloga de los famosos se ha convertido en la preferida del público.

Para ella el 13 de mayo siempre serán muy importantes debido a que se día tuvo el incidente y después se le apareció la virgen.

Las astróloga de origen cubano, Mhoni Vidente es una de las más seguidas en redes sociales, tras las impactantes predicciones que realiza todos los días.

Además no solamente te dice el horóscopo del día a día, sino también hace tremendas predicciones sobre el ámbito político, social y del medio artístico, las cuales han sido cumplidas.

Por lo que Mhoni se ha ganado la confianza de millones de personas, ella les confesó a sus seguidores que el 13 de mayo es un día sumamente importante en su vida.

Debido a que le cayó un rayo y después se le apareció la Virgen de Fátima, quien la alentó para convertirse en astróloga:

Ella ha revelado en diferentes entrevistas que desde muy joven comenzó adentrarse en el mundo del esoterismo, gracias a ese rayó que le cayó ha podido predecir el futuro, cuando se encontraba inconsciente tras haber recibido el rayo.

Una mujer le decía que no tuviera miedo, tratándose de la Virgen de Fátima, por lo que es una de sus más fieles creyente:

“Siento un calor fuerte y un frió como si estuviera congelando algo espantoso y en eso siento así como un escalofrió y abro los ojos y me veo como si fuera una cueva (…) en eso veo una mujer blanca de pelo negro no sabia que era la virgen, flotando hacia mi, y me agarra y me dice Mhoni el miedo es la falta de fe y me estira…”, comentó.