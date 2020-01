Mhoni Vidente predijo la muerte de Kobe Bryant, lo muestra con VIDEO

Selena Gomez y la razón por la que no asistió a los Grammy 2020. Este domingo se realizó la premiación más importante de la industria musical, por la alfombra roja desfilaron todo tipo de grandes estrellas, sin embargo la ex chica Disney no hizo acto de presencia y esto hizo preguntarse a sus fans por qué no había asistido.

Y es que durante su paso por los AMAs pasados, Selena protagonizó un gran escándalo al aparecer aparentemente borracha. Lo cierto es que este año la cantante decidió ausentarse debido a que no tenía mucho que hacer en el lugar.

A inicios de este año la cantante lanzó su nuevo disco Rare, en donde habló sobre algunos capítulos de su vida y cerró un ciclo de la atropellada relación con Justin Bieber. Por esto, la noche de este 26 de enero Selena decidió pasarla tranquila. Tiene que aprovechar ya que el próximo año seguramente estará muy ocupada con los éxitos de Rare.

Recientemente la cantante estuvo en el ojo del huracán luego de que confesó había sufrido “abuso emocional” durante su relación con Justin Bieber, la cual tuvo una duración de aproximadamente 10 años entre que terminaban y regresaban.

La cantante no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su buena amiga, Demi Lovato, quien la noche de los premios se lució al entonar su canción “Anyone”, la cual creó días antes de casi morir por una sobredosis. Así, Selena Gomez no asistió a los Grammy 2020, pero no fue ajena al gran evento.

Recuerda que puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de ELLE.