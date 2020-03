Mhoni Vidente predice que habrá una pandemia peor que el COVID-19. Varios países en el mundo se encuentran en cuarentena por este virus.

Este 24 de marzo del 2020 el Gobierno de la República Mexicana decretó que el país se encuentra en la fase dos del coronavirus, por lo que ha pedido a la gente se quede en sus casas, sin ser obligatoria la cuarentena.

Una de las astrólogas con millones de seguidores es Mhoni Vidente, debido a sus atinadas predicciones que ha realizado en diferentes temas que acontecen en el mundo.

Durante las predicciones que hizo este día la astróloga de origen cubano reveló que en México habrá varios contagios de coronavirus, por lo que se vendrán varios días difíciles.

Pero también indicó que a raíz de esta pandemia habrá una fuerte crisis económica no solamente en México, sino en todo el mundo, por lo que una de las recomendaciones que hizo fue que se debe apoyar a los productos locales para que puedan salir adelante.

“Hay que cuidar el dinero, la economía en todo el mundo. Eso va a ser una pandemia peor, la economía. Definitivamente debemos ser fuertes y conscientes de lo que pueda pasar.

Consuman cosas cerca de su casa, no dejen de consumir. El joven está fuerte por más que les de ese virus no los va a matar ni les va a hacer cosquillas, eso déjenselo a la gente mayor. Tienen que seguir trabajando, la economía nos va a llevar a la chingada señores, así o más claro no lo puedo decir. Yo sé que el Presidente tiene ganas de sacar adelante, pero no va a poder. Si nosotros no nos empeñamos a sacar adelante el país, no habrá poder humano que lo saque”, informó.