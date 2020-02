Mhoni Vidente predice nuevo bebé para Shakira

Después de la exitosa presentación que tuvo la interprete de ‘Loba’, su baile se ha convertido en toda una euforia, por lo que Shakira enseña a bailar ‘Champeta’ como en el Super Bowl.

La propia Shakira en su cuenta de Instagram compartió un video donde presenta a Lizdany Diaz, la joven que le enseñó a bailar Champeta.

Lizdany Diaz es una joven originaria de Barranquilla, Colombia y con tan solo 18 años de edad ha demostrado ser una gran bailarina y haber sido profesora de champeta (género musical popular en Colombia) de Shakira.

En su cuenta de Instagram ‘La Profe’ como le dice Shakira enseña a bailar ‘Champeta’ como lo hizo en el Super Bowl.

“Tutorial de CHAMPETA @shakira y así es nuestro tutorial de champeta … de los pasos que vieron en el SUPER BOWL 2020

muy contagiados con esta champeta!!! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴”, dice el video.

Asimismo, en otro video que compartió Shakira en Instagram aparece revelando las cualidades de su profesora de 18 años.

“¿Quieren conocer a la mujer que me enseñó a bailar champeta? Es esta nena de 18 años, que es mi profe, pero es una tremenda profe, 18 años, echada para delante, trabaja, mantiene a su familia…”, explica Shakira.

La joven Lizdany Diaz ha causado todo un alboroto por ser la profe de Shakira, por lo que acudió al programa Un Nuevo Día donde informa cómo la interprete de ‘Chantaje’ la contactó.

“Todo comenzó en Instagram, unos videos que se hicieron tan virales, llegaron a manos de ella. Me contactaron, no me habían dicho que era para Shakira. Le escribieron a mi mamá, era una sorpresa mí, cuando mi mamá me informó, yo realmente no creí, hasta que no la viera no iba a creer”, confesó.

