Mhoni Vidente predice muerte de un comediante. Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente ya están aquí y en ellas compartió tanto noticias buenas como malas en el mundo político y del espectáculo. Te compartimos lo que dijo.

A través de su canal de Youtube Mhoni habló sobre el ambiente político en México y además dio una noticia muy triste que habla de la muerte de una personalidad muy querida en el espectáculo. Mira los detalles de sus predicciones y te compartimos el video.

En términos de política la vidente asegura que la justicia está cada vez más cerca, pues el país se encuentra en un momento de cmabios en el que pagarán los que han hecho daño.

“Un ex presidente, un ex gobernador o uno actual a a caer preso, la justicia se va a hacer cargo de un ex mandatario. Lo veo pisando la cárcel por culpa de evasión fiscal, fraude y corrupción”.