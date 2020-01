Mhoni Vidente predicciones: Esto vendrá para cada signo del zodiaco

Marjorie de Sousa recibe críticas por la fiesta de cumpleaños de su hijo. La venezolana celebró con mucha emoción a su pequeño Matías, quien cumplió 3 años. La fiesta tuvo la temática de Toy Story, sin embargo no faltaron las críticas.

Junto a un video donde aparece con el niño de espaldas durante el festejo, la actriz expresó: “Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo!!! Me llenaste del amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir. Te amo con todo mi ser Hijo… para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un GRAN HOMBRE. Tú y yo somos un gran equipo mi guerreo. TE AMO INFINITO MI SEÑOR SOL”.

Las críticas se dieron a causa de la ausencia del padre de su hijo, el actor Julián Gil, quien mantuvo un pleito legal con su ex pareja y ahora no puede ver a su hijo debido a la decisión del juez.

Los internautas no le perdonaron a Marjorie que Gil no estuviera con el niño y pudiera pasar un momento con él en su cumpleaños. “Y todo el crédito es para ella ahí va la plata que le quita al papa también ”, “Podrá ser la mejor fiesta, pero el niño no será nunca feliz ante tanta polémica” o “Podrá tener todo en cuanto a lo material se refiera, pero no tiene el padre a su lado”, fueron algunos de los comentarios.

Así, Marjorie de Sousa recibió críticas por la fiesta de cumpleaños de su hijo Matías ¿Crees que ha estado bien la forma en la que la actriz ha manejado su relación?

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Agencia México.