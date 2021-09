Mhoni Vidente hace trágica predicción sobre Grupo Firme: “Recen mucho y cuídense”

Hace unos días, la famosa Mhoni Vidente hizo una impactante predicción sobre Grupo Firme, advirtiéndole a los integrantes que tomaran sus precauciones, ya que podrían ser víctimas de un atentado.

“Es una visión muy fuerte de un accidente o de un atentado contra el grupo… Los veo saliendo, que va a ser en Jalisco o… en Nayarit, en un concierto, que van a estar atentando o van a tener un accidente muy fuerte. Traten de cuidarse, recen mucho”, declaró Mhoni durante una lectura de tarot para el Heraldo de México.

“No te confíes Eduin, no se confíen Grupo Afirme, que lo diabólico, la carta de la muerte y la carta del colgado están detrás de ellos”, sentenció afirmando que el éxito de la banda ha provocado envidias y hasta brujería.

Si bien varios artistas se mantienen al margen sobre las predicciones de la vidente, en esta ocasión Grupo Firme no pudo evitar pronunciarse al respecto, siendo uno de sus integrantes quien habló sobre el tema.

Eduin Caz, vocalista de la agrupación, comentó en una historia hecha a través de Instagram que la predicción tiene muy preocupada a la banda. Incluso, aseguró que su miedo es tanto que ya no quiere volver a Jalisco.

“Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces no tengo palabras, no sé qué hacer…, ya no voy a ir a Jalisco“, declaró el joven músico frente a sus miles de seguidores.

“Por ahí hay unos videítos que andan circulando, que hay por ahí una energía negativa, que puro rollo. Nosotros confiamos en Dios, la Virgencita de Guadalupe y todo mundo“, concluyó.

