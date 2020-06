Mhoni Vidente: ¡Junio el mes de satanás!… así lo advierte

Mhoni Vidente advierte que “Junio es el mes de Satanás”. La reconocida astróloga se refirió así al sexto mes del año al dar sus predicciones…

Y es que en su ya tradicional video de fin e inicio de mes, Mhoni hizo fuertes predicciones y adelantó lo que se viene.

La vidente habló tanto de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; como de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

A diferencia de otras ocasiones, en el video se puede observar a Mhoni en un tono de preocupación por lo que se viene, además de recordar lo que comentó el viernes pasado:

“Casi en todas las ciudades de Estados Unidos veía manifestaciones, pero también en México y en América Latina. Este año es cabalístico, es el año del juicio, no es el juicio final, pero es el año del juicio”.

“Ya les había comentado que este año iba a pasar de todo y que iba a trascender en 100 años más. Y la prueba es que ahora con las manifestaciones en todo Estados Unidos, en todas las ciudades, la gente pidiendo justicia, no están pidiendo cosas sin razón, están pidiendo justicia, no al racismo, no a la violencia, no al ataque de los policías contra la gente indefensa, con la gente de color, contra los latinos”.