Mexicano dirige por primera vez una animación de Disney. Checa el tráiler.

‘Raya y el Último Dragón’ será la próxima producción animada de Disney para 2021. Cuenta con tres directores, uno de ellos es mexicano. Carlos López Estrada se convirtió en el primer mexicano en dirigir una película para Disney.

La historia nos contará a historia de Raya, una guerrera solitaria que se encuentra en la búsqueda del último dragón para derrotar a los Druun que amenazaron el reino de Kumandra. Su estreno original era para el 25 de noviembre de 2020, pero la empresa decidió retrasarla para el 12 de marzo de 2021.

López fue considerado por Disney después de lanzar su primera película ‘Blindspotting’, una película con una temática diferente a las que maneja la empresa. Contando la historia de una persona que se encuentra a pocos días de terminar su libertad condicional y comienza a reevaluar su relación con el que considera su mejor amigo.

Durante su Masterclass en el Pixelatl 2020, declaró que nunca había imaginado trabajar con Disney y menos con su película que tiene algunos aspectos que no entran en el estilo de la empresa:

“Si me hubieran preguntado hace dos años de qué haría en el futuro, el último lugar que hubiera dicho era Disney, crecí amando sus películas, formaron mi niñez, creatividad e imaginación, era un sueño. ¿Cómo sucedió? no tengo ni idea. La que hice tenía muchos aspectos visuales, que según yo no entran en los aspectos de Disney, pero la persona que la vio sí y ella sugirió que yo pudiera funcionar en Disney”

En 2018 Variety mencionó que Carlos López era considerado como uno de los 10 directores a seguir después de su trabajo con ‘Blindspotting’.

