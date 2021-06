Metallica, uno de los más grandes exponentes del metal, ha dado a conocer que reunió a varios artistas importantes del momento para su disco “The Blacklist”, remasterización de The Black Album 30 años después.

La mañana de este martes se reveló la lista de artistas que unieron fuerzas con la banda para darle un toque único a los temas de este material discográfico.

Dentro de los famosos destacan Miley Cyrus, J Balvin, Mon Laferte, Juanes y varios representantes mexicanos que ponen el nombre del país en alto: Ha*Ash, Rodrigo y Gabriela, hasta Pepe Madero.

De acuerdo a lo mencionado en el comunicado, The Blacklist incluirá covers de los éxitos que los hicieron consolidar su carrera, como: Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Matters.

“The Metallica Blacklist es un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más, cada uno de los cuales aporta una interpretación única de su versión favorita de Black Album“, se lee en la descripción del video.

A través de su anuncio, Metallica recalcó que con estas colaboraciones busca abarcar una gran cantidad de géneros y culturas diferentes que tienen una cosa en común: la pasión por la música.

Además, la agrupación busca juntar las ganancias para su fundación All Within My Hands, misma que tiene como objetivo crear comunidades sostenibles apoyando la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.

Sin embargo, el altruismo no termina allí. Otra parte del dinero obtenido con las ventas digitales y físicas de “The Blacklist” será destinado a organizaciones benéficas; mismas que serán elegidas por cada artista colaborador.

“The Blacklist” estará disponible en digital y en streaming el 10 de septiembre, mientras que en vinilo y CD el 1 de octubre.

