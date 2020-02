Memo del Bosque supera el cáncer y celebra su cumpleaños

View this post on Instagram

Seguimos celebrando la vida!!! Hoy por tu cumpleaños @memodelbosquetv ,, porque tenemos un Dios q lo puede todo,, sobrenatural ,, q lo único q desea es amarnos y q seamos uno con El !!! Y la oración de Fe salvará al enfermo,y el Señor lo levantará!!! Santiago 5:15 ✨🙏🏻✨ Gracias infinitas por tu oración !!!! Gracias comadrita por la foto 📷,, y por todo tu apoyo y amor incondicional siempre!!!!! 💓