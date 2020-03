Memes de Bárbara de Regil invaden el Internet

Memes de Bárbara de Regil. La actriz volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de que a través de su cuenta de Instagram diera una irreverente respuesta a una de las preguntas que le hicieron sus fans.

La actriz en redes sociales es conocida por su afición por hacer ejercicio e impulsar el estilo de vida fitnes. Y es que sus mensajes en más de una ocasión han ocasionado las risas entre sus seguidores. Esta ocasión no fue la excepción.

Y es que un usuario le preguntó a través de las historias de Instagram cuál es el pan que recomienda para comer y la respuesta de ella fue “pan integral”. Sin embargo la imagen que eligió para la contestación causó confusión entre los usuarios.

Las respuestas no se dejaron esperar y le respondieron de la misma forma.

Nadie: .

Bárbara del Regil:

— 𝐀 𝐦 𝐛 𝐫 𝐨 𝐬 𝐞 . (@arcadievna_rau) March 26, 2020