Melenie Carmona defiende a su mamá, Alicia Villareal, tras críticas por abuso sexual

Luego de que la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, Melenie Carmona denunciara que fue víctima de abuso sexual a manos de un familiar, surgieron las críticas contra su madre; hoy, la joven la defiende.

Melenie Carmona decidió poner un alto a los ataques que ha recibido su madre, la cantante Alicia Villareal, luego de que las críticas se volcaran en su contra. Esto por “no haberla cuidado y ayudado en los momentos difíciles que vivió al ser víctima de abuso sexual”.

Recordemos que hace unos días, la joven rompió el silencio y decidió sincerarse sobre su historia de abuso por parte de un familiar. En su relato describe que se sintió “sola y desconsolada por mucho tiempo”.

Varios internautas atribuyeron esta declaración a que no recibió apoyo por parte de su familia, cosa que Melenie ahora negó.

A través de sus redes sociales, la joven condenó los insultos y aclaró que Alicia Villarreal sí la apoyo tras el abuso sexual que vivió cuando tenía 17 años.

“No fue mi intención exponer a mi mamá ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado“, escribió Melenie Carmona.

Melenie Carmona defiende a Alicia Villareal

Por el contrario, explicó que si no había hablado antes fue por la salud de su abuela, quien se encontraba delicada.

“Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado; no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó“, dijo la joven de 22 años.

Melanie Carmona finalizó reprobando las críticas a su madre y no a quienes ejercen la violencia contra las mujeres:

“Me da mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y a Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje y lo que tengo claro es su apoyo y amor incondicional hacia mí“, concluyó su comunicado.

