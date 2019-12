Meghan y Harry muestran foto navideña con Archie

Meghan Markle y el Príncipe Harry muestran foto navideña con Archie su primer hijo, los duques de Sussex han logrado derretir las redes sociales.

Gran sorpresa es la que dieron Meghan Markle y el Príncipe Harry los papás revelaron su primera postal navideña junto a Archie.

En la fotografía quien luce adorable es el baby Archie, que ya tiene siete meses de haber llegado al mundo, esta será su primera Navidad.

A través de la cuenta de Twitter de la asociación The Queen’s Commonwealth Trust se publicó la adorable y festiva postal de los duques de Sussex.

Se puede observar en la imagen lucir a Meghan un suéter holgado color beige, pantalón negro, un maquillaje muy natural, usando el cabello corto, el Príncipe Harry utiliza su vestimenta casual, la cual consiste en un pantalón y camisa en color blanco.

Por su parte el gran protagonista Archie Harrison sale en primer cuadro mirando detenidamente al lente de la cámara, muy sonriente y tierno, mientras sus padres se encuentran atrás de él para cuidarlo.

En la fotografía los duques de Sussexs comentaron, “Te deseo unafeliz Navidad y un feliz año nuevo. De nuestra familia a la tuya “.

Una vez revelada la primera postal navideña de Meghan Markle y el Príncipe Harry junto a Archie, dan a conocer la felicidad que les embarga.

Además este años los duques de Sussex no pasarán la celebración navideña en Sandringham junto a la Reina Isabel II.

Debido a que decidieron pasar estas época decembrina junto a Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, en Canadá.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019