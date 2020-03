Meghan Markle y el príncipe Harry son abucheados en Londres. Los duques de Sussex se encuentran en Europa realizando sus últimos eventos como royals.

Ante los gritos del público Meghan y Harry los ignoraron. Ella deja impactados a los presentes con su maravilloso outfit que eligió para su regreso a Inglaterra.

Sin duda luego de la inesperada presencia de Meghan Markle y el príncipe Harry en Londres, han logrado ser el foco de atención mediática a nivel mundial.

Tras haber anunciado sus deseos por dejar de ser miembros sénior de la Reina Isabel II, el cual se conoce en Inglaterra como el Megxit.

Por lo que Meghan preparó muy bien cada detalle de su regreso a Inglaterra, eligió utilizar un vestido entallada en color azul turquesa brillante, elaborado por la firma de Victoria Beckham.

Así como utilizó una coleta de peinado, su fiel maquillaje como el de todo una estrella de Hollywood, luciendo espectacular.

Harry no se quedó atrás el lució un traje sastre en color azul electrico, haciendo juego con el look de su esposa Meghan, ambos llegaron bajo la lluvia, por lo que él sostuvo una sombrilla con la cual cubrió a la ex actriz.

La pareja lució muy enamorada, sin embargo los gritos de los presentes comenzaron a escucharse los “buuu”, pero los duques de Sussex no hicieron caso y siguieron su paso muy sonrientes.

Cabe mencionar que estos son los últimos eventos en los que Meghan y Harry lo hacen como miembros de la familia real británica, debido a que el 31 de marzo dejaran de serlo.

Con información de Quién.