Mecano cumple 40 años de trayectoria

Mecano, la banda española cumple 40 años tras lanzar “Hoy no me puedo levantar”, la canción que los convirtió en leyenda.

Te contaremos como fue la historia de esta banda, un camino al éxito y cuyas canciones siguen sonando muy fuerte.

Todo empieza cuando José María Cano le pidió a su hermano Nacho y Ana Torroja, su novia en ese momento que lo acompañaran en sus conciertos.

Conocieron al productor Miguel Ángel Arenas, alias Capi, el mismo que años después descubrió a Alejandro Sanz.

El productor revolucionó a la banda, creando grandes cambios que los llevarían el éxito, como por ejemplo colocar a Ana com vocalista principal en vez de solo hacer coros.

José María empezó a destacar como el compositor del grupo, un dato curioso es que “Hoy no me puedo levantar” la escribió tras una noche de copas.

Tras un gran trabajo y mejora de cada día, sus canciones empezaron a sonar en las estaciones de radio.

“Recuerdo esa sensación de no saber muy bien dónde me había metido y la libertad de la primera vez que te pones frente al micrófono, Y también la extraña sensación de escuchar mi voz, por primera vez, en una emisora de radio. No me reconocía.” mencionó Torroja.

A pesar de que algunas personas no les agradaba la música del grupo, pero gracias al talento, ambición, las composiciones y su peculiar sentido musical y más, fue lo que los llevó a la fama internacional.

Las mejores canciones de Mecano

Hoy no me puedo levantar

Fue el primer sencillo publicado por el grupo español Mecano. El 14 de mayo de 1981 lanzarían el sencillo Hoy no me puedo levantar del que vendieron 35 mil copias.

Hijo de la luna

trata la historia trágica de una mujer gitana, quien se enamoró de un gitano perteneciente a la etnia calé.

La gitana entre su tristeza, reza e invoca a la Luna, pidiendo que el calé llegue a ser su esposo. En cambio le daba a su primer hijo como sacrificio.

Cruz de navaja

La canción habla sobre la infidelidad. Cuenta la historia de una pareja envuelta en la monotonía y la falta de atención del uno en el otro.

Todo con un trágico final cuando lo único que se buscaba era cariño.

Me cuesta tanto olvidarte

La canción nació después de que José María tomara una decisión de terminar con su pareja Uxia Martínez del Campo.

Enfrente del piano empezó a escribir sus sentimientos para poder crear esta sincera canción.

Mujer contra mujer

Toca temas como respeto, tolerancia y en la apertura que se deben tener hacia los demás, sin que importen realmente las tendencias y preferencias sexuales de cada uno.

