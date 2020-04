La revelación fue hecha durante una trasmisión en vivo desde la casa del actor para dicho programa.

Allí, la estrella fue cuestionado por su compañero Paul Stanley sobre cuándo fue el momento en que entendió que su adicción a la bebida no era lo que quería para su vida.

“En mi caso uno de los fondos más fuertes fue cuando yo ya me escondía en los hoteles con prostitutas porque lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien y ser escuchado”.

Confesó que también le pasaba por la mente su muerte y recordó que el hecho que lo atormentó fue pensar que podía morir de una sobredosis.

“Recreaba la imagen y veía la cara de mi madre cuando le dijeran ‘Bueno, Doña Mary para informarle que su hijo acaba de fallecer’. Entonces el dolor tan fuerte que le iba causar a mi madre”, relató.

“El dolor tan fuerte que yo le iba a ocasionar obviamente a mi madre, mi hermana, a mis hermanos, a mis seres queridos. Yo decía ‘No se lo merecen’, no se lo merecen ellos y no me lo merezco yo, acabar mi vida de esa manera”.