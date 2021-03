Andrés García y Luis Miguel han demostrado que mantienen una relación estrecha desde los inicios del cantante, tan es así que por muchos años rondó el rumor de una supuesta paternidad.

Durante una entrevista en el programa Hoy, el actor dio algunos detalles sobre la niñez de Luis Miguel, y confesó que a los 17 años le preguntó si él era su verdadero padre.

“Tendría 16 o 17 años, no me acuerdo muy bien, pero me decía papá. Un día muy serio me dice ‘oye papá… ¿no será que tú eres mi papá de verdad?’ Yo me quedé anonadado”, relató Andrés García.

A pesar de que la pregunta lo tomó por sorpresa, el histrión de 79 años le explicó que aunque le hubiera encantado ser su padre, no era así.

“Siempre le decía nene de cariño, entonces le dije ‘nene, ¡ojalá fuera yo tu papá! Cuando yo te conocí eras un niño casi de brazos, chiquito, pero me sentiría muy orgulloso de que fueras mi hijo'”, detalló.

El tema de conversación surgió luego de que se hiciera público que durante la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se abordará a profundidad la estrecha relación de los famosos.

A lo largo de los años, mucho se especuló que fue el mismo Andrés García quien ayudó a la familia de Luis Miguel a conseguir un lugar donde vivir en México y que le consiguió su primera oportunidad en televisión.

