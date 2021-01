“Me contagiaron en mi casa”, Luz Elena González da positivo a Covid-19

“Me contagiaron en mi casa”, dice la actriz y conductora Luz Elena González tras dar positivo a Covid-19.

En este año varios famosos y celebridades han sido víctimas del Covid-19 e incluso hay quienes perdieron algún familiar por ello.

En esta ocasión fue Luz Elena González y su familia quienes les tocó padecer este peligroso virus, la actriz contó esto por medio de su cuenta oficial de Instagram.

“Quería platicarles que tengo covid-19, me contagiaron en mi casa. Una de las personas del servicio doméstico llegó enferma y no avisó que se sentía mal.

A los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagió a otras dos personas del personal de casa, y esas personas me contagiaron a mí, contagiaron a mis suegros que sólo los veíamos por cuidado”, contó.

Además, la también cantante mexicana asegura que fue una de sus empleadas doméstica quien la contagio al igual a sus familiares y personas cercanas.

“Resulta que, por el descuido de una persona, la falta de consciencia, de avisar en el trabajo ‘Estoy mal, tengo un poco de gripa’, desafortunadamente contagió a varias personas. Se hizo una cadena de contagio horrible. Está muy peligroso”.

Luz Elena González asegura que su empleada domestica fue quien la contagió de Covid-19

La guapa conductora también habló de sus estados de salud actual, dejando en claro que sí tubo bastantes síntomas y si llegó a sentirse mal.

“La verdad es que ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. A mí sí me tocó un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas menos temperatura; perdí el olfato, perdí el gusto, sudé muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible. Nunca había sentido algo así”, dijo.

La también modelo cuenta que una vez le dieron el resultado se aisló completamente y confirmó que ni sus hijos, ni su esposo están contagiados.

“Me aislé lo antes posible. Gracias a Dios mis hijos y mi esposo no están contagiados, y la persona que nos ayuda aquí en la casa tampoco”.

“A veces uno cree que está muy seguro en su casa o toma sus precauciones cuando sale, y desafortunadamente la irresponsabilidad de mucha gente de no ponerse cubrebocas, de no avisar que está enferma, contagia a muchos más y se pueden llevar vidas”, señaló.

Además, la conductora informó que el virus le generó una infección: “A veces, cuando tienes covid-19, en algunas personas… pues obviamente el sistema inmune está luchando con el bicho, pero si hay una bacteria o algo en tu cuerpo, pues ésta te enferma.

Ahora empecé a tomar un antibiótico para las vías respiratorias porque empecé con una infección como de garganta, faringitis. El chiste es que empecé a tener mucha tos, moco, y dijo el doctor que era un signo de infección y que a mucha gente le pasa”. Finalizó.

