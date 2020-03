Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina cumplen 11 años de casados. La pareja tienen una hija en común, son uno de los matrimonios más consolidados del espectáculo.

La pareja contrajo nupcias en el 2009 en medio de una íntima ceremonia que se llevó acabo en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han compartido que celebran su 11 aniversario de bodas, ella le dedicó un romántico mensaje, donde le expresa todo su amor al actor.

La actriz compartió una fotografía donde aparece junto al actor:

!Te amo!! 11 años de celebrar la vida con tantas aventuras juntos, siempre para delante 💫 @eduardosantamarinamx”, comentó la actriz en la imagen.

Por su parte Eduardo Santamarina no ha publicado nada en sus redes sociales, pero eso no importa debido a que el actor siempre manifiesta y expresa el amor y admiración que siente por su amada esposa.

Tal como lo hizo el 14 de febrero cuando compartió una imagen donde se observa el espectacular regalo que le dio Mayrín:

“Estas rosas me las acaba de mandar mi mujer…. gracias ‘Mochita’ de mi corazón por darme tanto. Me lleno de ti y aprendo de ti cada segundo de mi vida… Te amo”, comentó.

Ellos son una de las parejas más preferidas por el público mexicano, una de las razones es porque ambos se demuestran su amor frente a las cámaras:

“Te puedo decir que la he disfrutado muchísimo y la he regado también muchísimo, pero bueno, te repito, gracias a la paciencia y el amor que me tiene mi mujer y mis hijos, ahí seguimos (…) me siento muy orgulloso de mis cinco hijos, de mi mujer que es la capitana del barco, es la que nos trae a todos bien derechitos, porque es gracias a ella”, así se expresó el actor de su mujer.

Con información de Instagram.