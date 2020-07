Mayrin Villanueva denuncia hackeo. La actriz anunció este domingo que había sido víctima de un hackeo y alertó a sus fans a no confiar en los avisos que se habían dado a través de su página de Facebook en donde pedían dinero.

Villanueva difundió el mensaje en cuanto se dio cuenta de que estaban pidiendo dinero a su nombre. En la imagen se puede ver que ofrecen “convertirse en colaborador” a quien pague y a cambio ofrencen la insignia especial, contenido exclusivo, entrevistas y videollamadas personalizadas:

“Esto es falso, me hackearon. Yo no estoy pidiendo nada por fa ayúdenme a difundirlo”, escribió en una fotografía.

A través de los medios la actriz dijo que había sido víctima de piratas cibernéticos que solicitaban dinero a sus admiradores a cambio de convertirse en una especie de colaboradores de su página.

“Me hackearon la cuenta de Facebook y a mis fans les están pidiendo dinero. Me di cuenta hace ratito porque me mandó una fan un mensaje preguntando qué era lo que iba a hacer porque estaban muy interesados. Quiero que sepan que yo no estoy pidiendo dinero, lo que aparece es totalmente falso”, aseguró.