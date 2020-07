Mayrín Villanueva confiesa pleito con Eduardo Santamarina. Ellos son uno de los matrimonios más consolidados dentro del medio del espectáculo.

Pero al igual que las demás parejas han tenido varios problemas tras estar en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Sin duda dentro de las cosas negativas que ha dejado el COVID-19 en el mundo son los problemas maritales entre las parejas, un claro ejemplo es Mayrín Vallanueva y Eduardo Santamarina.

Quienes han tenido algunos problemas tras los días que han estado en confinamiento, la actriz reveló que ha sido una dura experiencia, pero que han podido solucionar.

Aunque también han tenido momentos muy agradables junto a su familia, como desde hace tiempo no le tocaba vivir con ellos:

“No tengo cómo agradecer los momentos que he vivido al lado de cada uno de los integrantes de mi familia, he tenido la oportunidad de vivir cosas que luego por el ‘corre, corre’ no puedes disfrutar estos momentos”, dijo.