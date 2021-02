La reconocida periodista y locutora de radio Maxine Woodside ya fue vacunada y sufrió fuertes reacciones derivadas del antídoto, así lo dio a conocer.

Luego de que en México se iniciara el programa de vacunación contra Covid-19 para adultos mayores, varios famosos se volvieron acreedores a dicha vacuna, tal es el caso de Maxine Woodside.

Según las declaraciones de Maxine, recibió la inmunización de la farmacéutica AstraZeneca el pasado 16 de febrero en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

“Mi hijo que vive en Cuajimalpa, allá estuvieron vacunando dos días. Entonces me había apuntado ahí en Cuajimalpa y, entonces, me fui a hacer cola desde temprano, desde las nueve de la mañana. Pero muy bien organizados, muy amables”, informó.

Asimismo, la conductora de 72 años señaló que como ya es sabido, tuvo que esperar al rededor de treinta minutos antes de poder retirarse del centro médico.

A pesar de que todo marchó bien tras la aplicación de la vacuna, Woodside afirmó presentar reacciones adversas horas después de ser vacunada.

“Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes que mal me sentía, fue un dolorazo de cabeza, escalofríos y mal”, dijo. Para contrarrestar los malestares, la “Reina de la radio” tomó un medicamento utilizado comúnmente para reducir el dolor, la inflamación y la fiebre.

Afortunadamente, Maxine Woodside pudo recuperarse y solo le quedó un ligero dolor en el brazo. Similar al que ocurre con cualquier otra vacunación.

