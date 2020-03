Mauricio Ochmann no cumplió promesa de amor a Aislinn. La pareja anunció hace dos días su separación de forma temporal.

Ellos se casaron en el 2016 y tiene una hija en común Kailani Ochmann Derbez, quien cumplió dos años este febrero.

Sin duda durante esta semana una de las noticias que sorprendió a los medios de comunicación y a sus seguidores fue cuando Aislinn Derbez y Mauricio Derbez anunciaron su separación de forma temporal.

De esta forma confirmando los rumores que ya se venían especulando desde hace unas semanas.

El matrimonio que habían conformado Aislinn y Mauricio siempre fue catalogado como uno perfecto y de ensueño para muchos.

Por lo que muchos de sus seguidores se encuentran un poco tristes ante la separación de los famosos.

Asimismo algunos de los internautas empezaron a recordar los mensajes Mauricio le escribía en Instagram a la actriz.

Donde hacia énfasis en que Aislinn era la mujer de su vida y que siempre vivirían juntos, sin embargo esto no ocurrió.

Según los verdaderos fanáticos de la pareja aseguran que a Mauricio le duró muy poco el amor hacia Aislinn, desde la fiesta de Kailani ya no se les volvió a ver juntos.

Lo que más ha impresionado es que días antes de que anunciaran su separación, Aislinn comentó que todo se encontraba muy bien entre ellos:

“Hasta donde yo sé el durmió en mi casa anoche, se despertó me habló super bonito, me saludó se despidió me dijo mucha suerte”, dijo la actriz.