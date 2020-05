Mauricio Ochmann niega que divorcio de Aislinn sea por infidelidad. El actor no dudó en asegurar también que en la separación “nadie tiene la culpa”…

Y es que luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieran pública su separación en marzo, los famosos han insistido desde entonces que su relación sigue siendo buena y cordial por el bien de su hija en común, Kailani.

Esta vez, fue Mauricio quien contó al programa “HOY” que él y Aislinn pasaron juntos el Día de las Madres, y es que actualmente también viven juntos a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

“Ais y yo nos queremos mucho, somos familia y bueno está padrísimo el poder seguir conviviendo como familia, como papás de Kai, el poderla celebrar el Día de las Madres, es una gran mamá”, dijo.

Ochmann aseguró que no existió infidelidad de ninguno de los dos; “de entrada me da un poco como de… Entre risa pero también un poquito como de ‘no manches hasta dónde se meten y lo que pueden inventar’”.

El actor protagonista de la serie “El Chema”, aclaró que “no hay sangre, no hay traición, no hay culpables, todo es una situación bonita en amor, en armonía”, no obstante, sí aclaró que “siento que las relaciones con el tiempo cambian, evolucionan”.

Mauricio Ochmann sobre su separación: ¡No la dejé por otra!

El actor que actualmente promociona la ‘Serie R’, aseguró a las cámaras de la emisión matutina que su relación con Aislinn es cordial:

“Nosotros tenemos una muy buena comunicación y un proceso que lo hemos ido trabajando desde hace muchos meses”.

