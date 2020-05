Mauricio Ochmann confesó que reality con los Derbez no fue bueno. El actor reveló que no le gustó haber grabado la serie.

En la primera temporada se ventilaron algunos de los problemas maritales que tuvo con Aislinn Derbez, quien en esa época tenía depresión posparto.

Sin duda una de las series con gran éxito en el 2019 fue ‘De Viaje con los Derbez’ donde se exhibió la vida común y corriente de toda la familia Derbez durante su viaje a Marruecos.

Durante los episodios que se trasmitieron se pudo conocer las verdaderas personalidades de toda la dinastía Derbez, por su puesto Mauricio Ochmann formó parte del proyecto y aunque pareciera que disfrutó hacer la serie, tal parece que no fue así.

El actor dio una entrevista exclusiva a Andrea Escalona donde reveló que no fue una buena experiencia para él haber hecho la serie:

“A mí especialmente, el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedó con la ficción, me quedo con el teatro”, dijo. “Para mi fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar”, explicó.