Mauricio Ochmann comparte foto semidesnudo y le encuentran defecto. El actor recibió decenas de piropos en su publicación, y hasta críticas por “su defecto”…

Este fin de semana quien llamó la atención de los usuarios de Instagram fue el actor Mauricio Ochmann, al compartir una fotografía en la que posa en ropa interior.

En lo que va de la cuarentena, el actor de 42 años ha compartido varias fotografías en las que posa a lado de sus hijas Lorenza y Kailani, sin embargo, en esta ocasión dejó a un lado su apariencia de “padre consentidor” para mostrarse “sexy” en su nueva publicación.

En la fotografía en blanco y negro, Mauricio Ochmann posa sentado sobre el piso de algún rincón de su hogar, sin embargo, lo que llamó la atención de sus casi 8 millones de seguidores, es que aparece en boxer, dejando al descubierto su marcado abdomen.

Como era de esperarse, el exmarido de Aislinn Derbez recibió un sin fin de halagos y piropos por parte de sus fans, quienes hasta le propusieron matrimonio.

Sin embargo, no faltaron los seguidores que fueron más observadores, y señalaron que notaban “raro” uno de sus pies, por lo que señalaron que tal vez “no es de este mundo”:

“tú pie me da miedo 🥺 (sic)”; “creo que no es de este mundo 😂”; “es muy gracioso su pie”; “perfecto no podía ser algún defecto debía tener a mí me parece hermoso ❤️”, le comentaron.