Mauricio Clark podría ir a la cárcel por querer cambiar a los homosexuales. El conductor los quiere que dejen de ser gays como él.

En caso de hacerlo podría pisar la cárcel entre cuatro a ocho años, asegurando que ha recibido amenazas por parte del Congreso.

Definitivamente quien sigue y seguirá dando de qué hablar es Mauricio Clark en una entrevista que dio al programa ‘Venga la Alegría’ volvió a mencionar que por tener ideas con las cuales quiere cambiar la orientación sexual de los homosexuales.

Sin embargo en caso de lo que llegue hacer podría ir a la cárcel y permanecer entre cuatro y ocho años, debido a que informó que el Congreso está impulsando una fuerte agenda por elección o pro derecho a decidir, pero a él no le permiten expresar sus ideas y creencias.

Por lo que explicó Mauricio dice que la agenda pro derecho a decidir es una posición política, moral, donde se afirma que una mujer embarazada tendrá la libertad de poder practicarse un aborto inducido, el cual lo realizaría un profesional dentro del marco legal:

“Están haciendo todos los cambios en el Congreso y nadie se está enterando. A mí ya me tienen amenazado e inclusive amenazas del mismo Estado en que me calle”, dijo.

En caso de no quedarse callado podría ir a prisión:

“Que si no me callo con el tema específico de la homosexualidad, me van a meter entre cinco y ocho años de cárcel que ningún terapeuta, psicólogo, ningún sacerdote, pastor, ninguna persona puede ayudar a otra persona a su reorientación sexual”, comentó.

Tras las supuestas amenazas que ha recibido, Mauricio aseguró que no dejará de difundir su mensaje, con el cual a él le cambió la vida:

“O me voy del país o me voy a la cárcel entre 4 y 8 años de cárcel. Si me van a meter a la cárcel por ayudar a un hermano a salir de la homosexualidad, para mí va a ser un honor, no es por hacerme el valiente ni superhéroe, pero no le puedo negar la ayuda a alguien que está pidiéndola… si me van a meter al bote por eso, créeme que va a ser un honor”, confesó.