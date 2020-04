Mauricio así responde ante la cero reconciliación por parte de Aislinn. La pareja hace un mes anunció su separación de manera temporal, pero la actriz ha dejado ver que no habrá marcha atrás.

El matrimonio este 2020 cumpliría cuatro años de casados, ellos se conocieron en el 2014 cuando grabaron la película ‘A la Mala’.

Una los matrimonios que se había convertido en los más preferidos por parte del público era el de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ellos siempre se veían perfectos y radiando amor en sus respectivas cuentas de Instagram .

La felicidad que reflejaban creció más cuando llegó su primera hija en común Kailani, por lo que consiguieron más seguidores, al mostrarse como una familia perfecta.

Sin embargo a principios de este 2020 se comenzó a especular que existía un posible crisis matrimonial entre ambos, el cual fue cierto, así lo confirmaron Aislinn y Mauricio por medio de un comunicado que compartieron en Instagram.

Tras casi un mes de haber hecho de manera publica su separación, Aislinn ha dejado sorprendidos a sus seguidores, luego de que se publicará una conversación entre ella y el actor Justin Baldoni.

Durante su conversación la actriz de 33 años de edad dejó muy en claro que no habrá una reconciliación con su esposo Mauricio Ochmann:

“Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso (…) A finales del año pasado y el inicio de este, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá”, dijo.