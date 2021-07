Marysol Sosa se lanza contra Sarita por proclamarse la única hija de José José.- ¡Continúa la disputa entre los hijos de José José! Si bien la familia del fallecido Príncipe de la canción se había mantenido fuera de los encabezados desde que se informó que Anel Noreña es la heredera universal del cantante, hoy nuevamente dan de qué hablar. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

A solo unos días de que se confirmara que Sara Salazar, viuda de José José, presentó un documento ante los tribunales de Miami para solicitar al juez que sea nombrada heredera universal del intérprete, Marysol Sosa habló al respecto.

En entrevista con “Venga la Alegría”, la hija de Anel Noreña expresó su descontento ante el proceso legal que iniciaron Sarita Sosa y su mamá, Sara Salazar.

En su declaración, Marysol indicó que lo que más le molestó fue el hecho de no haber sido considerados como hijos del cantante.

“Me sorprende esta parte en la que ya nosotros no existimos. Esta parte de ‘omítanlos, esos no existen’. No entiendo porqué, la verdad, al día de hoy, e insisto tienen todo el derecho de ir a meter documentación de lo que gusten”, detalló.

Marysol Sosa vs Sarita Sosa

Además, la también cantante señaló que la omisión de información sobre el resto de la familia de José José podría traerles problemas legales a ambas.

“El hecho de estarnos quitando o borrando de la lista como familia del señor, inclusive yo creo que la puede a ella meter en un problema porque es ir a decirle mentiras a la corte de Estados Unidos. El comportamiento de esta muchacha al día de hoy sigue siendo errado, sigue siendo mal hecho, sigue diciendo mentiras. No sé si su plan sea ahora engañar al juez”, dijo.

A pesar de las declaraciones emitidas por Marysol Sosa en el programa dirigido por Pati Chapoy, ni Sarita Sosa ni su mamá han hecho comentarios al respecto.

