Marysol Sosa anuncia segundo embarazo, la segunda hija de José José ya tiene una pequeña de un año, el cual lo cumplió el día que murió su abuelo.

Una gran noticia reveló Marysol Sosa que anuncia su segundo embarazo junto a su esposo Xavier Orozco, la segunda hija del fallecido José José y Anel Noreña.

El matrimonio de Marysol y Xavier ya tiene una pequeña que cumplió su primer año justo cuando murió su abuelito ‘El Príncipe de la Canción’.

La noticia del segundo embarazo de Marysol Sosa ha causado felicidad, pero también polémica.

Debido a que se embarazo cuando se desató la polémica por la muerte de su papá y todo el duro procesos que pasaron ella y su hermano José Joel.

Marysol Sosa tiene 15 semanas de gestación y a la revista TV Notas reveló cómo se enteró de su embarazo.

“Comencé a sentirme mal y muy cansada, pero pensé que era por toda la tensión e incertidumbre que se vivió con la muerte de mi papá, así que no le tomé importancia. Casi un mes después fuimos a Acapulco y me sentí peor”, comentó.

Según Marysol explicó que durante su viaje a Acapulco se la pasó mareada y vomitando, cuando se dio cuenta que tenía un retraso.

“Al regresar a la ciudad fuimos con mi ginecólogo para salir de dudas y me confirmó la noticia; me hizo un ultrasonido y no vimos que estaba embarazada, sino… ¡embarazadísima!”, confesó.

Por lo que no dudo en informar a sus familiares más cercanos sobre la llegada de su segundo bebé, del que todavía no se conoce el sexo.

Asimismo, Marysol Sosa que tiene 37 años de edad reveló que si es niño le pondrá José como su papá.

