El actor Chriss Pratt llevará a su personaje en “Guardianes de la Galaxia 3” de bisexual a un triángulo amoroso

Marvel habría anunciado recientemente que el actor Chriss Pratt, de “Guardianes de la Galaxia”, es bisexual o poliamoroso, como también se les conoce. Sin embargo, esto se trata de los papeles que interpretará en su próxima película, aunque el actor ya se ha visto envuelto en polémicas por su supuesta “homofobia”.

En febrero del año pasado, Pratt salió en defensa de la iglesia de Hillsong, la cual fue llamada “antigay”.

El actor estadounidense de 41 años de edad y considerado unos de los galanes del cine actualmente interpretó a Star Lord/Peter Quill en las dos películas basadas en cómics de la franquicia de Avengers.

¿Bisexual en Marvel y homofóbico en la vida real?

Aunque no se ha confirmado si esta supuesta bisexualidad la lleva a la vida real el actor Chriss Pratt, Marvel confirmó que su personaje para la parte pendiente de “Guardianes de la Galaxia 3, con la dirección de James Gunn, interpretará este rol al estar envuelto en un triángulo amoroso.

Marvel declara bisexual y poliamoroso a Chriss Pratt

En febrero del año pasado, Pratt salió en defensa de la iglesia de Hillsong, a la que ha asistido en alguna ocasión, después de que la estrella de “Umbrella Academy”, Elliot Page, lo acusara de ser “infamemente anti-LGBTQ”.

En respuesta, Pratt dijo en su cuenta de Instagram: “Nada más lejos de la realidad. Voy a una iglesia que abre sus puertas a absolutamente todo el mundo”, añadió antes de decir que “mi fe es importante para mí, pero ninguna iglesia me define a mí o a mi vida y no soy portavoz de ninguna iglesia o grupo de personas. Mis valores definen quién soy. Necesitamos menos odio en este mundo, no más. Soy un hombre que cree que todos tienen derecho a amar a quienes quieran sin que sean juzgados por otras personas”.

