MARVEL confirma al vengador más fuerte.

Por: Luis Enrique Rodríguez Domínguez

¿Alguna vez te has preguntado cuál de todos los vengadores es el más fuerte entre los fuerte? Muy difícil saberlo con la basta cantidad de vengadores de la historia, pero Marvel acaba de confirmarlo, descúbrelo.

Cuando pensamos en los personajes más fuertes de Marvel, se nos viene a la mente personajes con una fuerza bruta o poder de gran magnitud que podría derribar ciudades, países o incluso planetas, entre los seres cósmicos habitan personajes como los celestiales, galactus o representaciones del tiempo y espacio; y entre los héroes y villanos, encontramos personajes como Black Bolt, el Profesor X o Magneto, y aunque varios de ellos estuvieron en los vengadores, a lo largo de las décadas de historia de los comics de Marvel ninguno de ellos representa a “el vengador más fuerte”.

¿Quién es el vengador más fuerte?

A esta simple pregunta también se nos puede venir a la mente dos personajes muy conocidos en la cultura popular: Hulk el gigante esmeralda, visto por primera vez en su propia serie “The incredible hulk #1” en mayo de 1962; y por otro lado esta Thor dios del trueno, hijo de Odín y príncipe de Asgard, basado en el mismo personaje de la mitología nórdica, teniendo su primera aparición en una serie sin personajes o escritores fijos titulada “Journey into Mystery # 83” en agosto de 1962, teniendo su propia serie un tiempo después con el título “The mighty Thor #1”. Estos dos personajes siempre encabezan la lista con sus respectivos poderes, uno con una gran fuerza física y resistencia envidiable, con la capacidad de dar grandes saltos y aplastar objetos de gran densidad con un simple apretón, mientras que el otro siendo un dios nórdico y con el martillo Mjoldir invoca rayos y otros cambios climáticos para tener la pelea a su favor, pero ninguno de los dos es el “vengador más fuerte”.

Natasha Romanoff, la vengadora más fuerte.

La querida viuda Negra, cuyo verdadero nombre es Natasha Romanoff hizo su debut en la serie limitada “Tales of Suspense #52” en abril de 1964 donde comenzó como una antagonista menor para luego unirse a los vengadores, siendo ella uno de los miembros más importantes y eficientes de todo el equipo.

En “The Avengers #37” se nos muestra a un villano llamado Ixar, creado por Roy Thomas y Don Heck, el cual comienza con su plan de conquista mundial y apoderase de los poderes de los héroes, luego de encontrarlo, los vengadores solo lo detienen pues no se permiten la acción de asesinar, cosa que el villano utiliza para burlarlos y tener la ventaja durante la lucha, sin embargo, la viuda negra se levanta para apuntarle en la cabeza a Ixar con su arma, este piensa que solo finge amenazarlo porque no la cree capaz de asesinarlo, pero descubre que no finge gracias a la claridad de su mirada, la cual estaba determinada en acabar con su vida para salvar a las personas de la tierra.

Temiendo pro su vida, el villano detiene su plan y la vida de los terrestres vuelve a estar en tranquilidad luego gracias a la valentía de Natasha Romanoff, quien haría lo que fuera por la protección de la vida humana, esta historia nos revela que aunque posea fuerza bruta o poderes místicos, la viuda negra es el vengador más fuerte por su voluntad de salvar al mundo aun en las situaciones as arriesgadas y por tomar decisiones difíciles para sus demás compañeros.