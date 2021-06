Diego Boneta podría ser demandado por haber golpeado a un actor de “Luis Miguel, la serie”

A pesar de mantenerse con bajo perfil, el actor Diego Boneta se encuentra en el ojo del huracán luego de que su ex compañero Martín Bello lo acusó de haberlo “golpeado” durante las grabaciones de “Luis Miguel, la serie”. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Sigue leyendo para enterarte.

El actor que dio vida a “Tío Tito” en la bioserie del Sol de México no se guardó nada y adelantó que procederá legalmente en contra de Boneta, pues el golpe le dejó secuelas a las que se enfrenta día con día.

Martín Bello soltó la bomba durante una entrevista con TvyNovelas, e indicó que a través de la querella busca una compensación económica, pues ni la producción ni Netflix lo apoyaron a pesar de que dicho accidente ocurrió durante las grabaciones de la serie.

De acuerdo al español, el incidente ocurrió durante la grabación de una escena en la que “Tío Tito” habla con Luis Miguel sobre su madre.

“Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital“, detalló.

Martín Bello demandará a Diego Boneta

Asimismo, Martín aseguró que debido a la fuerza de los golpes no pudo dormir bien, razón por la que acudió con el médico de la producción, mismo que le aconsejó visitar a un especialista.

Otro de los puntos mencionados durante su entrevista fue su “despido injustificado”. De acuerdo a Martín Bello, tuvo que regresar a España para poder tratarse y mejorar su estado de salud.

Para finalizar, el actor se mostró triste ante la actitud de Boneta, pues el lo consideraba su amigo.

“Un actor por más fama y seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento muy afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España“, finalizó.

