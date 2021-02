Martha Figueroa demanda a quien acusó a su hijo de abuso

La periodista de espectáculos Martha Figueroa, busca limpiar la imagen de su hijo Alejandro tras las acusaciones de abuso; por ello confirmó que procedió legalmente contra la joven que lo calumnió.

En entrevista con el programa “De primera Mano”, Figueroa expresó que ya está tomando acciones legales con respecto a las acusaciones de abuso sexual que circularon en redes.

“Ahí está, estamos trabajando en eso. Definitivamente estamos ya en un proceso (…) Soy mujer, vivan las mujeres, guácala los hombres, cero. Yo creo que el que tenga razón, sea mujer o sea hombre, y en este caso ya estamos en el asunto legal”, expresó a los medios de comunicación.

Sin ofrecer más detalles sobre qué hizo en específico, Martha Figueroa aseguró que buscará limpiar la imagen de su hijo Alejandro.

“La injusticia es la injusticia ¿no? Y me cayó gorda, pero para eso estoy haciendo lo que tengo que hacer legalmente. Que ahí se resuelve, no en las redes ni en los programas ni nada de eso”, dijo.

Recordemos que a principios de enero, la periodista se vio envuelta en polémica debido a unas declaraciones sobre el caso de abuso de Nath Campos.

Ante esto, miles de usuarios en redes sociales hicieron resurgir el rumor que señalaba a su hijo por “haber abusado de una joven cuando ella tenía 17 años”.

De acuerdo con la historia compartida en Twitter, la joven fue a una fiesta con el hijo de la conductora y, tras tomar un vaso de alcohol, quedó inconsciente. Horas después, la menor de edad despertó desorientada afuera de su domicilio, sola y tirada en la calle.

Martha Figueroa no tardó en responder a dichas acusaciones desmintiéndolas fervientemente. A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora dijo:

“Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia. Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento”, afirmó.

