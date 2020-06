Marlene Favela anuncia divorcio, padece fuerte depresión. La actriz hace unos meses se convirtió en mamá, asegura que no pedirá pensión.

Según se ha especulado que la actriz se encuentra en una fuerte depresión y su ahora ex marido se le ha visto muy feliz en su nueva vida de soltero.

Definitivamente no se ha podido cumplir ‘hasta que la muerte los separe’, debido a que Marlene Favela y George Seely han comenzado el proceso de divorcio.

Así lo anunció la actriz de 42 años de edad por medio de un video que compartió en su cuenta personal de Facebook:

Según Marlene explicó que los motivos no fueron porque ella quisiera retomar su carrera artística como se había rumorado:

“Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso”, explicó.

También la actriz comentó que nunca podría hablar mal del padre de su pequeña hija Bella, además permitirá que él siga viendo a su hija:

Otra de las cosas importantes que informó fue que no pedirá pensión alimenticia a su ex marido, ella correrá con los gastos de la manutención:

“Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite”, confesó.