Markin López un actor multifacético

Originario de Torreón Coahuila, Markin López se ha consolidado en el gusto del público mexicano e internacional con sus interpretaciones en grandes producciones como “Zombie” en Club de Cuervos, “Rogelio” en Narcos, “Álvaro Ruiz¨ en Cabo, “Rocko” en Vecinos, entre otros.

Markin López charló en exclusiva para El Dictamen sobre su faceta de vivir entre la comedia y el drama. El actor visitó el Puerto de Veracruz para ser el conductor del certamen para seleccionar a los reyes del Carnaval de Veracruz 2023 en su edición 99.

“A mi me encanta Veracruz, lo digo muy sinceramente, la gente es muy cálida. Aquí ven todos los proyectos en los que estoy. Son fans de mi personaje en la serie de Vecinos”, comentó el actor sobre su recibimiento en el Puerto de Veracruz.

López ha conquistado a las familias mexicanas por más de cinco años con la interpretación de “Rocko” en ¨Vecinos¨ pero él ha logrado expandir sus territorios al incursionar en el drama como en la telenovela “Cabo”, al igual que con el personaje de “Jacinto” en “Te acuerdas de mi”.

“Agradezco mucho a los productores de Netflix, Televisa y a directores como Carmen Armendáriz , al “Güero” Castro con quien recientemente trabajé interpretando al personaje de “Cabo”, que me han sabido observar más allá de la comedia. La riqueza de nuestra profesión es ir al fondo en cualquier cosa que hagamos, tampoco soy conductor y me tocó conducir el certamen para elegir a los Reyes del Carnaval de Veracruz. Es echarle compromiso a lo que vas a realizar e involucrarte y el resultado sale solo” nos comenta Markin.

El actor Markin López se encuentra en pláticas para presentar una gran obra en Puebla con actores de esa ciudad para apoyarlos y mostrar el gran potencial de los jóvenes. Él nos hace la reflexión de que para alcanzar el éxito hay que pagar el sacrificio.

“El talento está en todas partes, la industria está en la Ciudad de México pero el talento está en todas partes. Yo antes jugaba futbol y cuando me retiro, inicio de cero en la actuación para hacer teatro clásico donde solo nos veían 5 o 6 personas pero siempre me enganchó la pasión. Yo decía esto es lo que me gusta, estar en un escenario me pone muy bien”. Dijo López.

“Después llegaron los grandes proyectos donde la gente ya me empezó a conocer y esa fue la consecuencia de todo el proceso. En todas las profesiones siempre hay que picar piedras, hacer sacrificios y estar dispuestos a pagarlo”. Nos menciona Marvin López.

