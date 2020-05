Marjorie de Sousa ¿miembro de una secta?

¿Marjorie de Sousa pertenece a una secta?. Vaya revuelo el que está causando en redes la actriz venezolana tras la publicación de una foto que la deja al descubierto…

Resulta y resalta que con sus encantadoras pecas en primer plano, la actriz venezolana Marjorie de Sousa apareció en bikini y le preguntan si pertenece a la secta de los Illuminati.

A punto de llegar a los 150 mil likes, entre ellos de José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, la actriz Raquel Garza, Jullye Giliberti, esposa de Fernando del Rincón, y el conductor venezolano Rodner Figueroa, esta imagen está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Marjorie de Sousa.

En la fotografía, la actriz venezolana aparece recostada luciendo un sensual bikini que deja ver su espectacular figura, además de que resaltan sus pecas en gran parte del cuerpo:

“Y de nuevo viernes!!! Tómatelo con calma, solo podemos esperar en casa”, expresó, además de hacer una aclaración: “Posdata: Me tapo el ojo, ya que no aguanto el sol”.

A lo que Marjorie de Sousa respondió: “No, simplemente me molesta el sol”.

Como era de esperarse algunos internautas salieron en defensa de Marjorie:

“Hermano, te entiendo, pero ella no es influencia negativa para la sociedad, es un poco paranoico lo que dices y no digo que no crea en eso, es solo que no puedes señalar a alguien así”.