A casi una década de su ruptura con Saúl “El Canelo” Álvarez, la conductora Marisol González revela qué los llevó a tomar la decisión de separarse solo unos meses antes de llegar al altar.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la ex reina de belleza confesó sin tapujos que la diferencia de edad, los celos y la inmadurez fueron los detonantes de la polémica ruptura.

Marisol González recordó que conoció al deportista en 2009, sin embargo comenzaron su noviazgo pocos meses después de que él cumpliera 20 años, a pesar de los 7 que ella le llevaba.

“Cuando tú platicabas con él jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro… Siempre me voy a expresar todo positivo, porque la parte que a mí me tocó de él siempre fue una persona muy noble, admirable, una gran persona, pero como sea la edad sí llega a influir”, señaló.

Marisol González y “El Canelo” no eran compatibles

La conductora de Hoy confesó que esta diferencia de edad sí influyó en su relación, pues ambos eran muy celosos y al “Canelo” le faltaba mucho por vivir.

“Siento que las edades influyen de repente. Yo era medio intensona con él, los dos éramos muy celosos el uno con el otro”, dijo y recalcó que las dudas incrementaron cuando se comprometieron.

“Me dio miedo porque yo decía ‘él está creciendo, le falta mucho, le llevo cierta edad’. Y mis papás me decían ‘a él le falta mucho por recorrer, tú tienes 27 o 28 años en ese momento'”.

A pesar de que intentó devolverle el anillo de compromiso, Saúl “El Canelo” Álvarez no lo aceptó, y en su lugar, su madre lo guardó.

Marisol González añadió que conoció a su actual esposo y padre de sus hijos, Rafael Márquez Lugo, en uno de sus intentos de regresar con “Canelo”.

“Nos conocimos y yo regresé con Saúl, pero después me di la oportunidad de conocerlo bien y me movió todo. Dije ‘me voy con las Chivas’. Desde un principio que conozco a Rafa, en todos los sentidos me vi identificada, creo que estoy más enamorada que antes, me gustó y es el hombre que siempre vi como el papá de mis hijos”, concluyó.

