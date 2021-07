En medio del llanto, Marisol González anuncia su salida de “Hoy” (VIDEO)

Luego de varias semanas siendo el blanco de especulaciones, la conductora Marisol González anunció su salida definitiva del programa “Hoy” en medio del llanto. ¿Cuáles fueron sus razones? Aquí te lo contamos.

La mañana de este jueves, la conductora y modelo se tomó un tiempo para dar un emotivo anuncio que la llevó a romper en llanto: se despide del famoso programa.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, comenzó.

Esta es la razón detrás de la salida de Marisol

Tras ser cobijada por sus compañeros conductores (Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona), Marisol compartió las razones detrás de su decisión.

“No quiero dejarlo, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender mi parte de mamá, esposa y atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida“, detalló.

Si bien la ex reina de belleza anunció su salida, resaltó que espera poder regresar pronto y que solo se trate de una ausencia de algunas semanas o meses.

“Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto, me han hecho crecer tanto y los quiero mucho”, expresó.

Te puede interesar:

Marisol González envía contundente mensaje a “El Canelo” Álvarez tras su lujosa boda

Marisol González, conductora de “Hoy”, da positivo a Covid-19

Así reaccionaron los conductores de “Hoy” a la salida de Marisol González

Tras la triste noticia, el resto de conductores no tardaron en dedicarle tiernas palabras a la tapatía. La primera en despedirse fue Andrea Legarreta, quien reiteró que siempre será parte de la familia del programa.

“Aquí está tu lugar. Eres una niña hermosa… siempre has sido una niña linda, chambeadora, encantadora, bondadosa, dulce y sí, a veces nos toca, jalar del lado de la familia, pero aquí está tu lugar, amor“, dijo la esposa de Erik Rubín.

Por su parte, Galilea Montijo indicó que “sabemos que van a ser unas semanas, solamente unas semanas. Esperamos que así sea, y si se alarga un poquito más no pasa nada, aquí te esperamos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.